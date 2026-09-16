Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Serie A temsilcisi Bologna, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tedesco'nun görev süresi, takımın ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın ardından sona erdi.

Kulüpten yayımlanan açıklamada, Tedesco'nun görevine son verildiği belirtilerek İtalyan çalıştırıcıya profesyonel yaklaşımı ve katkıları nedeniyle teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Tedesco ile teknik ekibine kariyerlerinin devamında başarı dileğinde bulunuldu.

Bologna'nın yeni teknik direktörünün ise Raffaele Palladino olduğu duyuruldu.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Tedesco, Bologna'nın başında Serie A'daki ilk 4 maçında galibiyet alamadı. İtalyan teknik adam yönetimindeki ekip bu karşılaşmalardan 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.