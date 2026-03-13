UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Bologna Roma'yı ağırladı.

BERNARDESCHI'NİN GOLÜNE PELLEGRINI CEVAP VERDİ

Renato Dall Ara'da oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Federico Bernardeschi 50'inci dakikada ağları havalandırarak sessizliği bozdu. Roma 71'de Lorenzo Pellegrini'nin golüyle beraberliği yakaladı.

TUR UMUTLARI OLIMPICO'DAKİ RÖVANŞA KALDI

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da tur umutlarını Olimpico'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.

GASPERINI'DEN ZEKİ ÇELİK'İN PERFORMANSINA KISA YORUM

Zorlu 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren Gian Piero Gasperini milli oyuncu Zeki Çelik'e verdiği yeni görevle ilgili de kısa bir yorumda bulundu.

Maçta üçlü savunma hattında görev yapan Zeki Çelik 66'ıncı dakikada kenara gelerek yerini İspanyol stoper Mario Hermoso'ya bırakmıştı.

Gasperini maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Zeki Çelik kanatta daha iyi' diyerek 29 yaşındaki sağ bekin bugünkü performansından memnun kalmadığını dile getirdi.