Bir dönem Beşiktaş formasını da giyen İtalyan golcü Ciro Immobile, Bologna formasıyla sadece altı aylık kısa bir dönem geçirdikten sonra takımdan ayrılıyor. Tecrübeli forvet, Paris FC ile anlaşmasını resmiyet kazandırdı.

Immobile’nin Serie A macerası sona ererken, 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde Ligue 1 ekibine transfer oldu. Oyuncu, Paris FC ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve Fransa’ya gitmeyi kabul etti.

IMMOBILE PARİS'E GİDİYOR

Transferin ayrıntılarına göre, Immobile bu hafta içinde Bologna’daki takım arkadaşlarına veda edecek ve 31 Ocak gecesi ya da 1 Şubat günü Paris’e hareket edecek

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Tecrübeli İtalyan, Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkarken takımına 19 gol, 4 asistlik katkı sağladı.