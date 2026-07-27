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Bologna, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre İtalyan ekibi, Ukraynalı golcü Artem Dovbyk’in kiralık transferi için Roma ile anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İTALYA’YA GİDECEK

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere kısa süre içinde İtalya’ya gideceği belirtildi. Dovbyk’in 2026-2027 sezonunda Bologna forması giymesi bekleniyor.

GEÇMİŞTE SÜPER LİG DEVLERİNİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Artem Dovbyk, 2024-2025 sezonu başında Girona’dan Roma’ya 41,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ukraynalı golcü, performansıyla Avrupa kulüplerinin yanı sıra geçmişte Süper Lig ekiplerinin de transfer listesinde yer almıştı.

Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen ilk önemli hamlelerden biri olarak görülen transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.