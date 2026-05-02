Bolivya’nın Santa Cruz kenti, yargı dünyasını sarsan kanlı bir suikasta sahne oldu. Tarım ve Çevre Mahkemesi bünyesinde görev yapan üst düzey yargıç Victor Hugo Claure, aracıyla seyir halindeyken uğradığı çapraz ateş sonucu hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA İNFAZ: MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI

Kentin kuzeybatı bölgesinde gerçekleşen saldırının dehşet veren detayları, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yargıç Hugo’nun aracının motosikletli şahıslar tarafından önünün kesildiği ve saldırganlardan birinin aracı yaylım ateşine tuttuğu görülüyor. Ağır yaralanan talihsiz yargıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devlet Başsavcılığı, "şiddet içeren talihsiz ölümü" doğrularken, faillerin yakalanması için tüm soruşturma birimlerinin teyakkuza geçtiğini duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, bu cinayetin sadece bir aileyi değil, ülkenin tüm hukuk sistemini derinden yaraladığına dikkat çekilerek taziye mesajı yayımlandı. Tarım ve Çevre Mahkemesi ile Hakimler Savcılar Kurulu da saldırıyı yayımladıkları bildirilerle nefretle kınadı.



"KİRALIK KATİLLER HER YERİ SARDI"

Saldırı sonrası Bolivya’daki güvenlik zafiyeti tartışmaları alevlendi. Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Romer Saucedo, sosyal medya üzerinden devletin güvenlik politikalarına zehir zemberek eleştiriler yöneltti. Cinayetin bardağı taşıran son damla olduğunu savunan Saucedo, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşının can güvenliğini koruyamayan bir ülkede yaşamak imkansız hale geldi. Kiralık katilliğin devletin bileğini büktüğü ve her yanı sardığı bir düzene teslim olmayacağız. Suç örgütleri, Bolivya'nın geleceğine inananlara karşı asla kazanamayacak."