Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bolivya'nın La Paz kentindeki Rio Abajo bölgesinde, Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestocular tarafından kurulan yol blokajlarının polis ve askerler tarafından kaldırıldı.

Blokajların kaldırılmasının ardından, gıda tedarikinin sağlanabilmesi için yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Askeri personel bölgede kontrolü sağladı.

BOLİVYA'DAKİ PROTESTOLAR



Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Paz, bir süredir devam eden hükümet karşıtı protestoların yakında sona ereceğini savunarak "Şiddet yanlıları kazanamaz" demişti.