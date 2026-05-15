Bolivya’da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen madenciler ile güvenlik güçleri arasında başkent La Paz’da gerginlik yaşandı.

Bolivya İşçi Merkezine bağlı grupların Hükümet Sarayı’na ilerlemek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı protestocular molotofkokteyli fırlattı.

Çıkan olaylarda bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi. Polis, saraya çıkan güzergâhları bariyerlerle kapatırken, eylemciler Devlet Başkanı Rodrigo Paz yönetiminin görevi bırakmasını istedi.

Bolivya İşçi Merkezi ise taleplerinin karşılanmaması halinde protestoların büyütüleceğini açıkladı. Madenciler, sendikalar ve çeşitli sosyal gruplar, ülkede süren yakıt krizi, artan enflasyon, dolar yetersizliği ve ekonomik sorunlara tepki gösteriyor.