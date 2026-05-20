Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifasını talep eden göstericiler, yönetimsel başkent La Paz’da güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylar neticesinde 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla sayı 120'ye geldi.

Havai fişek, taş ve sopalarla hükümet binalarına yürümek isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan üst düzey devlet yetkilileri ile milletvekilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında binalardan çıkartıldı.

Polis Müdürü Mirko Sokol, basına yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında atılan taşlar nedeniyle 11 polisin yaralandığını açıkladı.

Sokol, olaylardan Bolivya İşçi Merkezi lideri Mario Argollo’nun sorumlu tutulduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

32 NOKTADA YOL KAPATMA EYLEMLERİ

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen göstericiler, ülke genelinde 32 noktada yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarının da destek verdiği gösterilere, Bolivya İşçi Merkezi (COB) başkanlık ediyor.

Morales ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, neoliberal modele ve sömürgeci devlete karşı gösteri yapan binlerce Bolivyalıyı askeri ve polis güçleriyle baskı altına alıyor" ifadesini kullandı.