Türkiye’de işveren kesimi ile işçi sendikalarını karşı karşıya getiren bölgesel asgari ücret başlığı, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan’ın yazısına göre işveren kanadı uygulamanın hayata geçirilmesini isterken, sendikalar ise bu durumun istismara açık olduğunu ve anayasal eşitlik ilkesini ihlal edeceğini dile getiriyor.
Bölgesel asgari ücret masada: İstanbul ile Anadolu arasında maaş farkı mı geliyor?
Bölgesel asgari ücret gündemi, işveren talepleri ve sendika itirazlarıyla yeniden tartışmaya açıldı. Uzmanlar; uygulamanın SGK gelirlerinden emekli aylıklarına, iç göçten bölgesel gelişmişlik farklarına kadar pek çok alanda oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bölgesel ve sektörel ücret politikaları Türkiye için yeni bir kavram değil. 1951, 1967, 1969 ve 1973 yıllarında uygulanan sistemde, İstanbul gibi büyükşehirler ile diğer iller arasında yüzde 25 ila yüzde 50 oranında ücret farklılıkları bulunuyordu. Ancak bu model, eşitlik ilkesine aykırı görülerek terk edildi ve tek tip ulusal asgari ücret sistemine geçildi.
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010’lu yıllarda yürütülen araştırmalar da bölgesel modelin istihdamı artırmada etkisiz kalacağını ve çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ortaya koymuş, bu nedenle çalışmalar rafa kaldırılmıştı.
Dünya genelinde Çin, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerin yanı sıra eyalet sistemiyle yönetilen devletlerde bölgesel ücret farklılıkları görülüyor. Fakat bu ülkelerdeki sosyal güvenlik ve tamamlayıcı emeklilik mekanizmaları, Türkiye'deki yapıdan oldukça farklı bir nitelik taşıyor.
Türkiye’de asgari ücretin temel gelir niteliğinde olması ve tamamlayıcı sistemlerin bulunmaması, riskleri daha da belirginleştiriyor. Uzman analizlerine göre bölgesel asgari ücret modelinin taşıdığı temel riskler şu şekilde sıralanıyor:
Emekli Maaşlarında Düşüş: Düşük asgari ücret uygulanan illerde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktarılan prim tutarı azalacak. Bu durum kurum gelirlerini düşürürken, ilerleyen dönemde bölgesel eşitsizliğe dayalı daha düşük emekli aylıklarının doğmasına yol açacak.
Büyükşehirlere Göç Artışı: Yüksek ücret ödenen büyükşehirlere doğru iç göç dalgası hızlanabilir. Bu durum, düşük ücretli illerde işverenlerin nitelikli iş gücü bulmasını zorlaştırabilir.
Yatırım Teşviklerinde Yetersizlik: Ücretlerin düşürülmesinin Doğu ve Güneydoğu illerine tek başına yatırım çekmeye yetmediği, geçmişteki bölgesel teşvik deneyimleriyle sabitleşmiş durumda.
Hesaplama Zorluğu: Bölgesel modelin uygulanabilmesi için kira, ulaşım, gıda ve kişi başına düşen milli gelir gibi birçok kriterin iller bazında detaylıca ölçülmesi gerekiyor. Günümüz ekonomik koşullarında bu parametrelerin sağlıklı şekilde belirlenmesi oldukça güç görülüyor.