Bölgesel asgari ücret masada: İstanbul ile Anadolu arasında maaş farkı mı geliyor?

Bölgesel ve sektörel ücret politikaları Türkiye için yeni bir kavram değil. 1951, 1967, 1969 ve 1973 yıllarında uygulanan sistemde, İstanbul gibi büyükşehirler ile diğer iller arasında yüzde 25 ila yüzde 50 oranında ücret farklılıkları bulunuyordu. Ancak bu model, eşitlik ilkesine aykırı görülerek terk edildi ve tek tip ulusal asgari ücret sistemine geçildi.