Lig etabında Batman Petrolspor ve Bursaspor doğrudan 1. Lig biletini almıştı. Play-off karşılaşmaları hafta sonu oynanan finallerle tamamlandı.

Finalde Muşspor’u 2-1 mağlup eden Mardin 1969, büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig’e yükseldi. Bölgesel Amatör Lig’den başlayan yükselişini sürdüren Mardin temsilcisi, kısa sürede üst üste lig atladı.

Mardin 1969, lig tarihine 189. takım olarak adını yazdırırken gelecek sezon 1. Lig’de ilk kez mücadele edecek. Kulüp ayrıca Süper Lig hedefi için de yarışacak.

Muğlaspor ise 15 sezon 1. Lig tecrübesinin ardından 1996-1997’de veda ettiği lige yeniden döndü. Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerileyen ekip, son yıllarda üst üste yükselerek yeniden 1. Lig’e ulaştı.



SÜPER LİG'DEN DÜŞENLER

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, 1 sezon aranın ardından tekrar 1. Lig'e döndü. İstanbul temsilcisi 1. Lig'de gelecek yıl 20. sezonunu geçirecek.

En son 2014-2015'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Kayserispor da 1. Lig'de 25. kez yer alacak.

PLAY-OFF MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Esenler Erokspor'un doğrudan play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de, play-off mücadelesi bugünkü Bodrum FK-Çorum FK maçıyla sürecek. Rövanş maçının ardından final vizesi alacak ekip, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.