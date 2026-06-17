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Kaynak: İHA

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselme final maçında Bitlisspor’a mağlup olan Çarşambaspor’da Başkan Muhammet Ali Torun, karşılaşmanın ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

14 Haziran’da İstanbul’da oynanan ve çeşitli tartışmalara sahne olan final maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezon başında final karşılaşmalarının 22-24 Mayıs tarihlerinde oynanacağını açıkladığını hatırlattı. Rakip grupta yaşanan şike soruşturması nedeniyle final maçının yaklaşık bir ay ertelendiğini belirten Torun, yaşanan süreçte kulüplerinin mağdur edildiğini savundu.

Erteleme kararında Çarşambaspor’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ifade eden Torun, "TFF’nin takvimi yönetememesi nedeniyle kulübümüz büyük mağduriyet yaşamıştır. Federasyona yaptığımız başvurular dikkate alınmamış, taleplerimiz göz ardı edilmiştir" dedi.

Final karşılaşmasının oynandığı İstanbul Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda yaşananlara da değinen Torun, taraftarların ve basın mensuplarının stada alınmadığını, yeşil-beyazlı taraftarların pankartlarının içeri sokulmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Protokol tribününde Çarşambaspor yönetimine ayrılan koltukların rakip takım tarafına tahsis edildiğini savunan Torun, kulüp olarak deplasmanda adeta yalnız bırakıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yönetimini de eleştiren Torun, maç boyunca takımları aleyhine kararlar verildiğini iddia etti. Özellikle kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarına dikkat çeken Torun, hakem kararlarının maçın sonucunu doğrudan etkilediğini savunarak, yaşananların ardından TFF ve ilgili kurumlar nezdinde hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Şehrin siyasi ve idari temsilcilerine de sitem eden Torun, Çarşamba Belediye Başkanı dışında final maçında yanlarında kimsenin olmadığını belirtti.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Torun, "Çarşambaspor sahada katledilmiş, finallerde sahipsiz bırakılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.