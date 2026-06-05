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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları kapsamında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’nde, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi Fatıma Zehra Kuzu bölge birincisi oldu.

Fatma Zehra Kuzu elde ettiği bu derece ile 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde yarışmaya da hak kazandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyoruz. İlimizi ve bölgemizi temsil edecek olan öğrencimiz Fatıma Zehra Kuzu’ya Türkiye Finali’nde başarılar diliyoruz.” dedi.