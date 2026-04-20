Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



09-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Vahdettin İçsever Türkiye Gençler Boks Şampiyonası’na Iğdırlı sporcu Pınar Elçik damga vurdu. 60 kg kategorisinde rakiplerini tek tek dize getiren Elçik, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet programında yer alan ve boks camiasının prestijli organizasyonlarından biri olan Vahdettin İçsever Türkiye Gençler Boks Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonada Iğdır’ı temsil eden milli sporcu Pınar Elçik, sergilediği üstün performansla izleyicilerden tam not alırken, 60 kg’da Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtladı.