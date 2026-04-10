Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kaga Bölge Başkanı Zannah Lawan Ajimi, Boko Haram mensuplarının Benisheikh bölgesinde askerlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ajimi, saldırıda yaşamını yitiren asker sayısının 18’e çıktığını belirtti.

Öte yandan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıyı kınayarak hükümetin terörle mücadelede kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Saldırının ilk belirlemelere göre dün gerçekleştiği ve aralarında Tuğgeneral O.O. Braimah’ın da bulunduğu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

BOKO HARAM TEHDİDİ SÜRÜYOR

2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle 2009’dan itibaren düzenlediği kitlesel saldırılarla on binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015’ten bu yana Nijerya’nın komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenlerken, Çad Gölü Havzası’ndaki eylemlerinde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgede devam eden terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edilmek zorunda kaldı.