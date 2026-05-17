Terör örgütü Boko Haram, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir okulu hedef aldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre silahlı örgüt üyeleri, Askira-Uba bölgesindeki eğitim kurumuna baskın düzenleyerek çok sayıda öğrenciyi kaçırdı.

Saldırının, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi. Görgü tanıkları, silahlı kişilerin okula zorla girdiklerini ve öğrencileri araçlarla bilinmeyen bir bölgeye götürdüklerini aktardı.

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, saldırıyı “iç karartıcı” olarak nitelendirirken, olayın bölgedeki güvenlik zafiyetini yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

AİLELER BÜYÜK ŞOKTA

Güney Borno Bölgesi Senatörü Ali Ndume, bugün yaptığı açıklamada ise, Boko Haram üyelerinin 15 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 42 öğrenciyi kaçırdığını söyledi.



Bu sarsıcı kaçırılma olayının birçok ebeveyn ve veliyi umutsuzluğa sürüklediğini dile getiren Ndume, ailelerde travma ve moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.



Ndume, okuldaki öğrencilerin kaçırılmasının dehşet verici olduğunu, bu olayın yoksul ve azimli öğrencilerin sabahın erken saatlerinde derslerine dalmış oldukları bir anda meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.



Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.