Boko Haram, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir okula saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre silahlı örgüt üyeleri, Askira-Uba bölgesindeki eğitim kurumunu basarak çok sayıda öğrenciyi kaçırdı.

Görgü tanıkları, saldırganların okula zorla girdiklerini ve öğrencileri araçlara bindirerek bilinmeyen bir bölgeye götürdüklerini aktardı. Olayın, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra gerçekleştiği belirtildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, saldırıyı “iç karartıcı” olarak nitelendirerek bölgedeki güvenlik açığına dikkat çekti.

2000’li yılların başından bu yana faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle okul baskınları ve öğrenci kaçırma olaylarıyla gündeme geliyor. Örgütün 2009’dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yerinden edildiği belirtiliyor.

Nijerya ordusunun kaçırılan öğrencilerin kurtarılması amacıyla bölgede operasyon başlattığı bildirildi.