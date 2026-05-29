Olay, Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde meydana geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Dün, akşam saatlerinde denize girerek kıyıdan uzaklaşan bir kişi ise bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpındığını fark eden can kurtaran ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden denize girerek şahsa ulaşmaya çalıştı.

Dakikalar süren müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi can kurtaran ekiplerinin kullandığı jet ski yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Öte yandan kurtarma çalışmaları ve denizde yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aynı gün sabah saatlerinde ise yine denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahale ettiği çocuk kıyıya çıkartıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.