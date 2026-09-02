"Boğulma sessiz gelir": Su altı polisi basit ama hayati tedbirleri sıraladı

Su Altı Grup Amiri Başkomiser Hakan Özdemir, her an göreve hazır olduklarını belirterek, "Görev alanımız Karaman, Isparta, Afyonkarahisar, Aksaray ve Konya olmak üzere 5 ildir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir boğulma vakası olduğunda, Koruma Daire Başkanlığımızın yönlendirmesiyle oralarda da görev almaktayız. Bundan önce Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde, Doğu Anadolu'da meydana gelen deprem felaketlerinde, İzmir'de meydana gelen deprem felaketinden sonraki tsunami de görev aldık. Bu yıl her ne kadar boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda, AVM'lerde, fuarlarda, kent meydanlarında vatandaşlarımıza alınabilecek önlemleri anlatıyor olsak da son 1,5 ay içerisinde 4 ayrı boğulma vakasına müdahale etmek zorunda kaldık. Bu durum da konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu.