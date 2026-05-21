Olay, 9 Şubat’ta Pazarcık’ın Narlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Subaşı, ayrılık aşamasında olduğu Alev Koç ile son kez görüşme bahanesiyle buluştu. Çıkan tartışmada Subaşı, genç kadını araç içinde boğarak öldürdü. Olaydan bir gün sonra Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçunu itiraf eden zanlının ifadesi üzerine mezarlığa giden jandarma ekipleri, Alev Koç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı Subaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HEM PARASINI ALDI HEM CANINI"

Kızının acısıyla yıkılan anne Cennet Koç, katilin hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kızının hayallerinin yarım bırakıldığını söyleyen acılı anne, şu ifadelerle adalet çağrısında bulundu:

"Benim kızım bunu asla hak etmedi. Katil, hem kızımın parasını aldı hem de canını aldı. Bunu cezaevinden bırakmasınlar, en ağır cezayı versinler. Geride iki öksüz çocuk kaldı. Benim kızım cıvıl cıvıldı, hayalleri yarım kaldı."

AVUKATLARDAN "GÜLİSTAN DOKU" VURGUSU: FAİL DEĞİL, FAİLLER VAR

Alev Koç’un babası Hayri Koç ve annesi Cennet Koç, avukatları Bülent Duran, Seyit Sönmez ve Hüseyin Gökot ile birlikte adliyede mekik dokudu. Soruşturmada gizlilik kararı olduğunu belirten Gaziantep Baro Başkanı ve ailenin avukatı Bülent Duran, davanın seyrini değiştirecek çok ciddi iddialarda bulundu.

Cinayetin arka planında bir şebeke veya destekçiler olabileceğine işaret eden Avukat Duran, tespitlerini şu şekilde aktardı:

Katil zanlısı Hasan Hüseyin Subaşı'nın, cinayetten bir gün önce bazı kişilerle temas kurduğu ve kendisine "kamu sorumlusu" sıfatı süsü veren şahıslarla iletişimde olduğu öne sürüldü.

"ARKADAKİ GÜÇLER ARAŞTIRILSIN"

Dosyada şu an için tek tutuklunun Subaşı olduğunu hatırlatan Duran, "Gülistan Doku soruşturmasında olduğu gibi, Alev Koç’un katledilmesinde de tek bir fail değil, faillerin ve yardım edenlerin olduğu kanaatindeyiz. Failin arkasında bulunan, onu destekleyen ve ortak hareket eden kim varsa ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

BAŞSAVCILIK: YAZIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirten avukatlar, savcılığın da olayla ilgili derinlemesine incelemeler yaptığını, gerekli tüm dijital ve fiziki yazışmaların sürdüğünü