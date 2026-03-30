Bogdan Bogdanovic, Partizan’a döneceği yönündeki iddialara net bir yanıt verdi.

BOGDANOVIC: 'AKLIM TAMAMEN CLIPPERS'TA'

RTS'ye konuşan eski Fenerbahçeli yıldız, “Durumu takip ediyorum, benim bildiğim de sizin bildiğiniz kadar. Medyada yazılıp çizilenleri ben de görüyorum. O görselleri görmek güzel ama kararımı gerçekten şimdi mi vermeliyim? Bunu anlamıyorum. Burada hala önümde yedi maç var, ardından playoff dönemi başlayacak; yani aklım tamamen Clippers’ta. Gelecek ay ya da gelecek yıl ne olacağını şu an düşünmüyorum.” diye konuştu.

'PLAY-OFF İÇİN EN İYİ FORMUMDA OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Los Angeles Clippers’taki mevcut durumuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Buradayım, hazırım, çalışıyorum, antrenman yapıyorum. Elden bir şey gelmez, bu sezon bir şekilde böyle geçti. Playofflar başladığında mümkün olan en iyi form seviyemde olmaya çalışıyorum.”