Osmaniye’de bir sağlık çalışanı, yemek yerken boğazına lokma kaçması sonucu zor anlar yaşadı. Nefes almakta güçlük çeken çalışan, panik yapmak yerine çevresindeki eşyaları kullanarak hızlıca harekete geçti.

Görüntülere yansıyan olayda, sağlık çalışanının koltuğa yaslanarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladığı görülüyor. Müdahale sayesinde boğazındaki yabancı cisim kısa sürede çıkarken, çalışan rahat bir nefes aldı.

O anların güvenlik kamerasına yansıması sosyal medyada kısa sürede yayılırken, görüntüler hem dikkat çekti hem de Heimlich manevrasının hayati önemini bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, özellikle sağlık çalışanlarının ve ilk yardım bilgisi olan kişilerin soğukkanlı davranmasının, benzer acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğine dikkat çekiyor.