Olay, Avşa Adası Balıkçı Parkı karşısında faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi veya yakınlarıyla birlikte masada yemek yiyen bir müşteri, boğazına büyük bir lokmanın kaçması sonucu aniden fenalaştı.

SANİYELER İÇİNDE NEFESSİZ KALDI

Solunum yolunun tıkanmasıyla birlikte nefes almakta güçlük çeken ve ellerini boğazına götüren vatandaş, saniyeler içinde morarmaya başladı. Masada ve restoran genelinde büyük bir panik dalgası yaşanırken, çevredeki vatandaşlar ne yapacağını bilemedi.

HAYAT KURTARAN "HEİMLİCH" MÜDAHALESİ

Tam o esnada durumun ciddiyetini ve tıkanmanın boyutunu anlayan işletme sahibi, soğukkanlılığını koruyarak hızla harekete geçti:

İşletme sahibi, nefessiz kalan müşterinin arkasına geçerek, tıp literatüründe ve halk arasında tam tıkanmalarda hayat kurtarıcı olarak bilinen "Heimlich manevrasını" uygulamaya başladı.

Doğru teknikle yapılan baskının ardından, müşterinin solunum yolunu kapatan yemek lokması dışarı fırlatıldı. Yeniden ciğerlerine hava giren ve nefes almaya başlayan vatandaş, ölümün kıyısından döndü.

BÜYÜK RAHATLAMA YAŞANDI

Restoranda bulunan diğer müşterilerin ve personelin endişeli gözlerle izlediği can pazarı, lokmanın çıkarılmasıyla yerini büyük bir rahatlama ve sevinç çığırtkanlığına bıraktı. Sağlık durumunun tamamen normale döndüğü öğrenilen müşteri, saniyelerle yarışarak hayatını kurtaran işletme sahibine sarılarak defalarca teşekkür etti. Olay, ilk yardım eğitiminin ve soğukkanlı müdahalenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.