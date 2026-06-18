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Kaynak: AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda, bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı. Aniden nefes almakta güçlük çekmeye başlayan öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Edip Yüksekyuva, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Öğrencinin durumunun kötüye gittiğini gören öğretmen Edip Yüksekyuva, daha önce almış olduğu ilk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını hızlı bir şekilde uyguladı. Öğretmenin soğukkanlı ve doğru müdahalesi sayesinde, öğrencinin solunum yolunu tıkayan yabancı cisim başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Müdahalenin ardından nefes borusu temizlenen ve yeniden rahat bir şekilde nefes almaya başlayan ilkokul öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okulda yaşanan ve bir öğrencinin hayatını kurtaran o kritik müdahale anları, eğitim kurumunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.