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Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de bulunan Menderes İlkokulunda, facianın eşiğinden dönülen bir olay meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Muhammed Akif Harmancı, okulda bir arkadaşının kendisine ikram ettiği şekeri doğrudan yutmaya çalıştı. Bu sırada yutmak istediği şekerin boğazında kalması üzerine küçük çocuk aniden nefessiz kaldı.

Sınıfta arkadaşının nefes alamadığını gören diğer öğrenciler durumu fark ederek çığlıklar attı ve yardım çağırdı. Öğrencilerin sesleri üzerine koridorda görevli olan nöbetçi öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz hızla sınıfa girdi. İlk olarak öğrenciyi sabit tutarak sırtını süpürür tarzda yumruklayan Açıkgöz, bu uygulamadan sonuç alamayınca vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını başlattı.

Öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğazındaki şeker dışarı fırlayan Harmancı, yeniden rahatça nefes almaya başladı. Müdahalenin ardından sakinleştirilen ve su verilen öğrenci, tedbir amacıyla okula çağrılan ailesine güvenli bir şekilde teslim edildi.

Okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayın ardından sağlığına kavuşan Muhammed Akif Harmancı, zamanında müdahalesiyle hayatını kurtaran öğretmeni Mustafa Levent Açıkgöz'e teşekkür etti.