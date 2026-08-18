Boğaz’ın mavi sularında kupa mücadelesi sona erdi: Regatta'da zafer akıntıyı yenenlerin oldu

Eker, “Ben tabii aynı zamanda bu yarışın organizasyonunu yapan Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün başkanıyım. Biz tabii firma olarak yelkenle özdeşleşmiş bir firmayız. Bütün şirketimiz ve markamız bu yelkenle özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla yelkene desteğimiz her geçen gün büyüyerek devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü de Türkiye'nin en fazla yat yarışı düzenleyen kulübüdür. Biz de yarışlarımızın kalitesini artırmak için her gün daha çok çaba gösteriyoruz. Bu sene de hem Deniz Kuvvetleri Kupası hem de daha sonra yaptığımız Doğu Ege Yelken Haftası Şampiyonası'yla çok güzel yarışlara imza attık. Bu da, bu organizasyon da çok önemli bir organizasyon kulübümüz açısından. Buradaki trofede de 3 yarışımız kaldı. O 3 yarıştan sonra trofemiz sona erecek. Önümüzdeki sene de aynı hızla devam edeceğiz” diye konuştu.