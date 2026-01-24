İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve 5 ay sonra cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova, "Nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz. Umut çok azdı, bu yüzden onu bulmuş olmamızın bizim için ne ifade ettiğini kelimelerle anlatmam zor." dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan ve aylarca arandıktan sonra 20 Ocak'ta Kuruçeşme'de cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un babası Andrei Svechnikov ile annesi Galina Svechnikova, ülkelerine dönmeden önce avukatları Alperen Çakmak ile gazetecilere açıklama yaptı.

Anne Svechnikova, oğlunun kayboluşunun üzerinden 5 ay geçtiğini belirterek, "Oğlumun boğulduğuna inanmadığımız için cenazesinin bulunduğu haberini ilk aldığımızda büyük bir korku ve acı yaşadık. Son ana kadar hayatta olduğuna inanmıştık." diye konuştu.



Boğaz'da bir beden bulunduğu söylendiğinde kendi çocukları olduğuna inandıklarını ifade eden Svechnikova, "DNA incelemesiyle artık hiçbir şüphe kalmadı, bulunan kişinin bizim oğlumuz olduğu kesinleşti. Oğlumun cenazesi şu anda Moskova Havalimanı'na gidiyor, yakınları tarafından karşılanacak." dedi.

Olayla ilgili hukuki süreci avukatlarının takip ettiğini dile getiren Svechnikova, "Oğlumun yarışın başlangıcında değil, sonunda bulunması bizi şaşırttı çünkü en baştan beri yanlış yerlerde arandı. Tanıklar oğlumu yarışın başlangıcında gördüklerini söylüyordu ancak sonunda bitiş noktasında olduğu ortaya çıktı. Oğlumun, bitiş noktasında bulunmasının sebebi, onun fiziksel olarak çok dayanıklı olması ve küçük yaştan beri yüzme ve diğer spor dallarıyla ilgilenmesi. Fiziksel olarak oldukça güçlüydü." ifadelerini kullandı.

Svechnikova, gelininin haberi aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını anlatarak, "Az önce kendisiyle telefonda görüştük, şu anda daha iyi. Nikolai çok uzun zaman arandı ve bir türlü bulunmuyordu. Şu an eşi onu havalimanında bekliyor. Uzun süre sonra bulunmasıyla bize bir rahatlama geldi, nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz. Umut çok azdı, bu yüzden onu bulmuş olmamızın bizim için ne ifade ettiğini kelimelerle anlatmam zor." açıklamalarında bulundu.

Yarışmada gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı otopsi raporunu beklediklerini aktaran Svechnikova, "Neden boğuldu? Neden böyle bir şey oldu? Nikolai'nin neden hayatını kaybettiğini, ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Üzüntüsü nedeniyle konuşmakta zorlanan baba Andrei Svechnikov ise "Ben de eski bir sporcuyum, sporla profesyonel olarak ilgilendim. Yüzücüyüm, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim." diye konuştu.

Ailenin avukatı Alperen Çakmak da yetkililerin kendilerine 1000 saatin üzerinde ciddi ekipmanlarla arama çalışmaları yaptıklarını bildirdiğini aktardı.



Nikolai'nin cesedinin yarışmanın düzenlendiği sahada bulunduğuna işaret eden Çakmak, "Ancak, yetkililer bize Adalar'a kadar karış karış her yerin arandığını, bakılmadık yer kalmadığını söylediler." dedi.

Çakmak, Nikolai kaybolduktan sonra başka bir ülkede sevgilisiyle yaşadığı gibi bilgi kirliliği içeren pek çok haberin yapıldığını, ailenin acısının gözetilmediğini, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını daha önce de söylediklerini aktardı.

İhmali olduğunu düşündükleri organizasyon yetkilileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Çakmak, gerekli tüm işlemleri aile adına yapacaklarını kaydetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın katılmış ancak karaya çıkamayınca arama çalışmaları başlatılmıştı.



Yüzücüden haber alınamaması üzerine Svechnikov'un ailesi Rusya'dan İstanbul'a gelmiş, Svechnikov'u bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıklamış ancak aylarca süren arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, üzerinde mayo bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu değerlendirilmişti.



Haber verilmesi üzerine İstanbul'a gelen Svechnikov'un anne ve babasıyla yapılan DNA karşılaştırmasında cesedin yüzücüye ait olduğu kesinleşmişti.