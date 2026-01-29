İstanbul Boğazı'nın en değerli yapılarından biri olan Kandilli'deki Abud Efendi Yalısı, yeni bir satış süreciyle gündeme geldi. Yalının yüzde 15,23 hissesi, İsmail Özdoyuran'ın varislerinin hakim olduğu mülkün bir parçası olarak 170 milyon TL bedelle alıcı bekliyor.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre hisselerin sahipleri Reşit Erol, Bülent Erol ve Ayşe Büyükfırat, murislerden intikal eden paylarını dava temliki yoluyla satma kararı aldı.

İsmail Özdoyuran

Yalının toplam hisselerinin üçte ikisi Özdoyuran ailesine aitken, kalan kısım Mehmet Abud Efendi'nin yaklaşık 40 hissedarına dağılmış durumda.

'SATIŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİLERE YÖNELİK'

Yalının satış temsilcisi Bosforce Yönetici Ortağı ve İSTEBKoop Başkanı Ulvi Özcan, satışın son kullanıcıya değil, gayrimenkul geliştiricilere yönelik olduğunu vurguladı.

Özcan, "Boğaziçi Abud Efendi Yalısı, tarihi kimliği, mimarisi ve çekilen dizilerle tanınan özel bir mekan. Ancak bu satışta fiili teslim yok; müvekkillerimizin dava yoluyla kazanacağını düşündüğümüz hakları temlik ediyoruz. Alıcılar, dosyayı hukukçularına incelettikten sonra riski göze alırlarsa, yalının piyasa değerinin altında bir fiyata sahip olabilirler" açıklamasını yaptı.

Özcan, Özdoyuran ailesiyle diyalog halinde olduklarını belirterek, yalının tamamının satışının da mümkün olabileceğini ekledi.

Ciddi alıcılar için büyük hisse sahipleriyle görüşme imkanı sağlanabileceğini ifade eden Özcan, bilinmeyen küçük hissedarların da satış eğiliminde olduğunu aktardı.

Müvekkilleri ile Özdoyuran ailesi arasında uzun süredir devam eden davalara dikkat çeken Özcan, istenen fiyatın yalının değerinin yüzde 40-50'sine denk geldiğini söyledi.

YALININ DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

Yaklaşık bin 500 metrekare arsa üzerinde yer alan yalı, 270 metrekare oturum alanına sahip ve toplam 540 metrekare kullanım alanı sunuyor. Müştemilatı, görkemli salonları, 18 odası ve 2 sofasıyla dikkat çeken yapı, havuz, sauna, Türk hamamı ve 8 araçlık otopark gibi modern imkanlarla donatılmış.

Üst kat yarım dikdörtgen sofa etrafında dönüyor; alt ve üst katlarda palmiyeli camekanlar bulunuyor. Kagir alt katta iki kayıkhane mevcut, ancak bunlar demir parmaklıklarla kapatılmış. Güney cephesi balkonlu olan yalının giriş merdiveni de bu yönde.

Neoklasik üslupta inşa edilen yalı, Dolmabahçe Sarayı'ndan esinlenilen perde ve korniş süslemelerine sahip. İnşasında hava ve rutubete dayanıklı meşe ağacı kullanılmış.

Yalı, Kurtlar Vadisi'nden Gümüş'e kadar birçok diziye ev sahipliği yaparak popüler kültürde de yer aldı.

FRANSIZ BARON'DAN YAĞ FABRİKATÖRÜNE UZANAN TARİH

Yalının mimarı, ünlü Balyan ailesinden Garabet Balyan. İlk sahibi II. Abdülhamid dönemi tüccarlarından Altunizade Necip Bey olan yapı, 1835-1855 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı'ndan ilhamla inşa edildi. 1858'de Fransız Baron Vandeuvre tarafından alınan yalıda baron yaklaşık 40 yıl yaşadı. Kızını kaybedince uğursuzluk atfettiği yalıyı siyah tüllerle kaplattı ve 1900'de ülkesine döndü.

Ardından Mehmet Abud Efendi yalıyı satın aldı ve aile 1981'e kadar burada oturdu. O yıl Salat yağlarının kurucusu İsmail Özdoyuran yalıyı devraldı; Özdoyuran 2007'de vefat etti.

İsmail Özdoyuran, sanayiciliğin yanı sıra siyasette de aktifti: Demokrat Parti'den Tekirdağ Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. Oğlu Kemal Özdoyuran ise Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulundu.

ABUD EFENDİ'NİN FIRTINALI HAYATI

Yalıya adını veren Mehmed Abud Efendi, 1839'da Şam'da doğdu. İstanbul'a gelince Mercan'da han aldı, Alemdar Caddesi'nde konakta oturdu. Kardeşi Ahmed Abud Efendi ile İstiklal Caddesi'ndeki Suriye Apartmanı ve Sirkeci'deki Meserret Oteli'ni yaptırdılar. İpek ve deri ticaretiyle uğraşan Abud Efendi, 1884'te İstanbul Ticaret Odası Başkanı oldu ve 33 yıl bu görevi sürdürdü. Dürüstlüğüyle tanınan Efendi, Balkan Savaşı'nda Harbiye Nezareti Mübaaya Komisyonu başkanlığına atandı. 1916'da Itibar-ı Milli Bankası Yönetim Kurulu'na girdi.

Cömertliğiyle bilinen Abud Efendi, Hicaz Demiryolu, Hilal-i Ahmer ve Donanma Cemiyeti gibi kurumlara büyük bağışlar yaptı. İki oğlu (Rıza, Abdullah) ve iki kızı (Nebile, Belkis) vardı.

Ünlü şair Yahya Kemal, Belkis Hanım'a aşık olduğu rivayetiyle bilinir. "Şen kahkahalar yükseliyorken evinizden / Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden" dizelerini, sandalla yalının önünden geçerken yazdığı söylenir. Abud Efendi yalıyı eşi Saadet Hanım'a hediye etti; kızı Belkis'in düğünü burada yapıldı. Belkis Hanım 1970'lerde vefat etti. Yalı, bestekar oğlu Mehmed Abud Bey tarafından Özdoyuran'a satıldı.