MÜZAYEDEDE "HALET ÇAMBEL" TERKESİ ŞOKU

2014 yılında vefat eden ve tüm mirasını Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlayan Prof. Dr. Halet Çambel’e ait şahsi arşiv parçaları, müzayede tarafından satışa sunuldu. Mektuplar, kartpostallar ve tarihsel öneme sahip evrakların "lot"lar halinde satışa çıkması, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin’in sert tepkisine yol açtı. Cumhuriyet gazetesinden Öznur Oğraş Çolak’a açıklama yapan Şahin, satışın durdurulması için yaptığı başvuruların yanıtsız kaldığını belirtti.

SAYIŞTAY RAPORLARI: TAŞINIRLAR KAYITLI DEĞİL

Süreci yakından takip eden Serhat Şahin, Sayıştay raporlarına yansıyan ciddi ihmallere dikkat çekti. Raporlara göre, üniversiteye bağışlanan 5 ayrı koleksiyon ve dev bir arşivin (Abdullah Kuran’dan Feza Gürsey’e kadar) henüz taşınır girişlerinin dahi yapılmadığı iddia ediliyor. Çambel’e ait 1376 adet taşınırın kayda alınma işlemini yapan komisyonun ise nadir eserler konusunda uzman olmadığı öne sürülüyor.

YALININ AKIBETİ VE "TADİLAT" HARCAMALARI

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanan tarihi "Kırmızı Yalı" ile ilgili de çarpıcı veriler paylaşıldı: 2022’de 3 bin eserin Kandilli Rasathanesi'nden yalıya taşınması için 519 bin 200 TL harcandı, ancak evrakların akıbeti belirsiz. Serhat Şahin’in iddialarına göre yalının restorasyonunu Kalkınma Bankası yapmasına rağmen Sayıştay raporlarında yer alan ‘tadilat işi’ için 2023 yılında 672 bin TL ve ‘Halet Çambel Yalısı ve Müze Binası Çatı Onarım İşi’ için de 2024 yılında 1 milyon 446 bin 936 TL üniversite bütçesinden harcama yapıldı.

REKTÖRLÜĞE VE UZMANLARA ÇAĞRI

Serhat Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci başta olmak üzere, arşivden sorumlu akademisyenler Prof. Dr. Aslı Özyar ve Prof. Dr. Ayşe Selçuk Esenbel’i kamuoyunu aydınlatmaya çağırdı. Şahin, "Halet Çambel ve eşi Nail Çakırhan’ın hatıralarına sahip çıkmak Türk milletine borçtur; bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CEVAP VERDİ

Boğaziçi Üniversitesi ise verdiği cevapta, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Söz konusu haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi envanterinde bulunan, tarihi ve kültürel değeri haiz herhangi bir arşivin satılması, devredilmesi veya elden çıkarılması kesinlikle söz konusu değildir. Üniversitemiz, kendisine emanet edilen tüm akademik ve kültürel mirası titizlikle korumakta ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli tüm sorumluluğu yerine getirmektedir" dedi.

Açıklamada ayrıca, Çambel'in arşivinin tamamlanması adına, diğer eserlerin de koleksiyona eklenmesine yönelik girişimlerin başladığı açıklandı.