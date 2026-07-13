Festival kapsamında gerçekleştirilen Açık Deniz Yüzme Yarışması, kano mücadeleleri, muz ve ringo etkinlikleri, katılımcılara spor ve eğlence dolu unutulmaz bir yaz günü yaşattı.
Boğaziçi'nde yaz coşkusu: Beykoz'da su sporları festivali renkli görüntülere sahne oldu
Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali, sporseverleri ve İstanbulluları İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir araya getirdi.Kaynak: İHA
BEYKOZ'UN SU SPORLARI POTANSİYELİ ÖN PLANDA
Sabahın erken saatlerinde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Plajı'nda gerçekleştirilen açılış programında, katılımcılar ve sporcularla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçenin su sporları alanındaki potansiyeline dikkat çekti. Gürzel, belediye olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Beykoz, eşsiz doğal güzellikleri ve Boğaz kıyısıyla su sporları için büyük bir avantaja sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, her yaştan vatandaşımızın aktif yaşamın içinde yer almasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su Sporları Festivali'nin her geçen yıl daha da büyüyerek geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Açık Deniz Yüzme Yarışması'nın başlama kornasını çalan Gürzel, 700’den fazla sporcunun Boğaz'ın mavi sularındaki kıyasıya mücadelesine start verdi.
400 VE 2000 METREDE NEFES KESEN YARIŞLAR
18 yaş ve üzeri su sporu tutkunlarını bir araya getiren ücretsiz ve ödüllü Açık Deniz Yüzme Yarışması, iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Hobi amaçlı yüzücülerin katıldığı 400 metre Halk Etabı ile lisanslı sporcuların mücadele ettiği 2000 metre Lisanslı Sporcu Etabı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, kendi kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.
KANO YARIŞLARI VE SU EĞLENCELERİ İLGİ GÖRDÜ
Festivalin öğleden sonraki bölümünde heyecan, Beykoz Su Sporları Merkezi'ne taşındı. Kano yarışlarında sporcular kürekleriyle kıyasıya mücadele ederken, sahil şeridini dolduran izleyiciler de bu büyük coşkuya ortak oldu. Kano yarışlarının ardından organizasyon, su sporlarının en eğlenceli aktiviteleri arasında yer alan muz ve ringo etkinlikleriyle devam etti. Katılımcılar Boğaz'ın eşsiz manzarasında hız ve adrenalini bir arada yaşarken, festival renkli ve neşeli görüntülerle son buldu.