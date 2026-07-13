Boğaziçi'nde yaz coşkusu: Beykoz'da su sporları festivali renkli görüntülere sahne oldu

BEYKOZ'UN SU SPORLARI POTANSİYELİ ÖN PLANDA

Sabahın erken saatlerinde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Plajı'nda gerçekleştirilen açılış programında, katılımcılar ve sporcularla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçenin su sporları alanındaki potansiyeline dikkat çekti. Gürzel, belediye olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Beykoz, eşsiz doğal güzellikleri ve Boğaz kıyısıyla su sporları için büyük bir avantaja sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, her yaştan vatandaşımızın aktif yaşamın içinde yer almasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su Sporları Festivali'nin her geçen yıl daha da büyüyerek geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Açık Deniz Yüzme Yarışması'nın başlama kornasını çalan Gürzel, 700’den fazla sporcunun Boğaz'ın mavi sularındaki kıyasıya mücadelesine start verdi.