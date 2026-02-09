Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Kulübü (TAK), 12 Şubat Perşembe günü Emekli Albay Orkun Özeller’in katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıkları “Terörsüz mü Türkiye?” başlıklı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, etkinliğin üniversite bünyesinde düzenlenmesinin planlandığı ancak organizasyonun iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce farklı görüşlere sahip isimlerin üniversitede etkinlik düzenleyebildiği ifade edilerek, söz konusu programın iptal edilmesinin “hayretle karşılandığı” kaydedildi. Kulüp, karara ilişkin değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bıraktıklarını belirtti.

Etkinliğin hangi gerekçeyle iptal edildiğine dair üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Orkun Özeller'den sert tepki

Etkinliğin iptal edilmesine Orkun Özeller sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özeller, "Bana konferans salonu verilmemesi için sürekli telefon açan apocu kim? O lafını dinletmeyi beceren terörist seviciyi çok merak ediyorum" açıklamasını yaptı