Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ne 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla atanmış; bu atama üniversite içinde ve kamuoyunda “kayyum rektör” tartışmalarına ve uzun süreli protestolara yol açmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin talebi üzerine hakkında önleyici tedbir kararı verilen ve protesto eylemlerine katılan bir kız öğrencinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbirin hak ihlali oluşturduğuna hükmederek öğrenciye 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

NACİ İNCİ HAKSIZ BULUNDU

Gerekçede, söz konusu kanunun amacının şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları ve aile bireylerini korumak olduğu vurgulandı. Mahkeme, “Üniversite Rektörü’nün sahip olduğu kamu gücü dikkate alındığında, anılan kanun ışığında rektörün hangi yorum yöntemiyle ısrarlı takip mağduru olarak nitelendirildiği anlaşılamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.