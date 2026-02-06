Boğaziçi Üniversitesi’nde Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu’nun Hamlin Hall binasından boşaltılmasına karar verildi. Üniversitenin Güney Kampüs giriş binası önündeki yapılan eylemde, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” sloganı atılarak “Boğaziçi 5 yıldır direniyor” yazılı pankart açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Serra Ulusoy, amacın Güney Kampüs’ü tamamen kampüs hayatından uzaklaştırmak olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

Türkiye’nin bir incisidir Boğaziçi. Siz Boğaziçi değerini değersizleştirdiğiniz zaman, oradaki eğitimin kalitesini düşürdüğünüz zaman, öğrencilerimizin öğrenme kapasitelerini indirdiğimizde ne kazanmış olursunuz? Bütün bunların cevabı yok. Amaç Güney Kampüs’ü öğrencisizleştirmek. Hamlin Hall 160 yıldır burası. Onun altında kulüp odalarımız var. Niye orayı boşaltıyorsunuz? Efendim ‘Fakülte yapacağız, derslik yapacağız’. Orası 160 yıldır bir geleneğe sahip. Niye bu gelenek göz ardı ediliyor? Geleneklerimizden niye uzaklaşıyoruz? Yerli ve milli değerlerden konuşuyoruz. Hamlin Hall yerli ve milli değer. Siz orayı bir öğrencinin dersliği yaptığınız zaman bir şeyler değişmiyor. Biz bugün burada birtakım elitler olarak değiliz. Biz halkın çocukları olarak buradayız. Halkın çocuklarının korunması için buradayız. O değerlere sahip çıkılması ve halkın çocuklarının Türkiye’nin değerlerini yükseltmek, varlığını ileriye götürmek için olması için buradayız. Yapılan bütün bu hareketler maalesef bunlara karşı çıkmaktadır. Çok üzgünüz ama mezunlar olarak sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Çünkü biz mezunlar bu okulun sahipleriyiz, sahibi olmaya da devam edeceğiz.

“BİZDEN ÇALINANI TESLİM ETMEYE RAZI DEĞİLİZ”

Öğrencilerden Gilda Silifkeli de Boğaziçi'ndeki eylemlere vurgu yaparak “Bize yiyebileceğimiz bir kap yemek, barınabileceğimiz bir yurt, sıcak alanlarda bulunabilmemiz için bize açılan bir alan olmadan bu kampüse geldiğimizde, bize sadece ‘Buradan gidin’ denildiğinin farkındayız ancak bizim olanı, bizden çalınanı teslim etmeye razı değiliz" dedi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası Prof. Dr. Mine Eder, üniversitenin 5 yıldır burada siyasi işgal altında olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"KÜTÜPHANESİZ, ÖĞRENCİSİZ VE AKADAMİSYENSİZ ÜNİVERSİTE"

Şu anda bu siyasi işgalin bir boyutu da mekanları işgal etmek üzerinden ilerliyor. Önce Hamlin Hall, şimdi bütün kulüpler, yurtlar, öğrencisizleştirilen ve akademisyensizleştirilen bir üniversiteyle karşı karşıyayız. Zaten kütüphanemiz gitti. Yerine çimenlik bir alan var, kimsenin gitmediği. Kütüphanesiz, öğrencisiz, akademisyensiz bir üniversite yaratma gibi bir projeyle karşı karşıyayız.

“BU DİRENİŞİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan da şunları dile getirdi: