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Kaynak: Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan inşaat mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Ersoy, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ersoy'un vefatını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say sosyal medya hesabından duyurdu.

Say, paylaşımında Ersoy'u “efsane hocamız” olarak nitelendirerek, vefatının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Efsane hocamız Prof. Dr. Uğur Ersoy'u kaybettik. Keşke 91 yaşında hala görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısında o muameleyi görmeseydi. Hak ettiği saygıyla anılacak.”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da Ersoy'un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

İMO'nun açıklamasında, Ersoy'un Oda tarafından düzenlenen çok sayıda kongre ve sempozyumda görev aldığı, etkinliklerin düzenleme kurullarında yer aldığı belirtildi. Ersoy'un çeşitli rapor, görüş ve önerilerin hazırlanmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada Ersoy için “mesleğimizin duayen ismi, hocaların hocası” ifadeleri kullanılırken, ailesine, yakınlarına ve İMO camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Prof. Dr. Uğur Ersoy kimdir?

1932'de Mersin'de doğan Uğur Ersoy, inşaat mühendisliği alanında akademik çalışmalar yürüttü. Akademik kariyerinin önemli bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sürdüren Ersoy, ilerleyen yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yaptı.

İnşaat mühendisliği eğitimi ve mesleğine uzun yıllar katkı sunan Ersoy, özellikle betonarme ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanındı.