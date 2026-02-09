Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 gündür devam eden eylemler, zaman zaman polis müdahalesi ile bastırılıyor. Eylemde slogan atan öğrencilere önce "Kanunsuzdur" anonsu yapıldı, slogan atmaya devam eden öğrencilere polis müdahale etti.

ÖĞRENCİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ: YUH BE!

Üniversiteyi ablukaya alan polisi gören öğrenciler, "Yuh be, silahla gelmişler. Orduyla gelmişler. Öğrenciyiz biz ya, öğrenciyiz'" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'te yer alan öğrenci kulüpleri kapatılmış, bu karar üniversiteyi "Akademisyensiz, öğrencisiz ve kütüphanesiz bırakmak" olarak yorumlanmıştı