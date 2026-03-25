Boğaziçi University, Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları’nda iki ayrı disiplinde ilerleme kaydetti. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede, değerlendirmelerin dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS tarafından hazırlandığı aktarıldı.

“Mühendislik ve teknoloji” ile “sosyal bilimler ve yönetim” alanlarında yükselişini sürdüren üniversite, uluslararası görünürlüğünü artırdı. Mühendislik ve teknoloji alanında 2023’te 293’üncü sırada yer alan kurum, 2025’te 257’nciliğe, 2026 itibarıyla ise 236’ncılığa yükseldi. Bu alandaki genel değerlendirme puanı 67,7 olarak açıklandı.

Aynı alanda araştırma performansını yansıtan göstergelerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Makale başına atıf skoru 74,3, işveren itibarı 72,6 ve akademik itibar 68,8 olarak ölçüldü. Alt disiplinlerde ise “veri bilimi ve yapay zeka” alanında 101-200 bandında yer alırken, “inşaat ve yapı mühendisliği”nde 201-275 aralığında konumlandı.

“Sosyal bilimler ve yönetim” alanında da benzer bir yükseliş kaydedildi. 2023 yılında 310’uncu sırada bulunan üniversite, 2024’te 253’üncülüğe, 2025’te 225’inciliğe ve 2026’da 217’nciliğe çıkarak istikrarlı bir ilerleme sergiledi. Bu alandaki genel puan 67,2 olarak belirlendi.

Söz konusu alanda makale başına atıf göstergesi 74 puan ile öne çıkarken, akademik itibar 68,3 ve işveren itibarı 68,6 olarak kaydedildi. Alt alanlarda ise “turizm işletmeciliği”nde 101-150 bandında, “eğitim”de 201-250 bandında ve “işletme”de 251-300 bandında sıralama elde edildi.