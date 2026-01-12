İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen son operasyonda Can Yaman ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimlerin gözaltına alınmasıyla gündeme oturan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşanıyor.

Olayların merkezinde yer alan lüks yalıda yaşananlar ise gündeme oturdu. 'Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri' düzenlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan iş insanı Kasım Garipoğlu da yer alıyor.

ŞOFÖRÜ KARAR DEĞİŞTİRDİ, İTİRAFÇI OLACAK İDDİASI

Soruşturmada yer alan Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, cezaevinde karar değiştirdi. Akçay ilk ifadesinde Boğaz’daki yalıda “uyuşturucu madde kullanıldığını ve hayat kadınları çağrıldığını” itiraf etmişti.

25 İSİM VERECEK İDDİASI

Sözcü'den Muratcan Altıntoprak'ın haberine göre; Akçay, savcılığa dilekçe vererek “ek ifade” vermek ve “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanmak istediğini açıkladı. Akçay’ın ek ifadesinde 25 kişinin yer aldığı ve aralarında ünlü oyuncuların da olduğu isim listesini savcılığa vereceği iddia edildi.