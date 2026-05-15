İstanbul Boğazı, sabahın erken saatlerinde seyrine doyumsuz bir doğa olayına sahne oldu. Sarıyer mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nün hemen altında beliren yunus sürüsü, boğazın mavi sularını adeta bir sahneye çevirdi. Sürü halinde hareket eden yunusların su yüzeyine sıçrayarak sergilediği oyunlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sabah saatlerinde Boğaz trafiğine eşlik eden yunuslar, su üstünde taklalar atarak birbirleriyle yarıştı. Bir süre FSM Köprüsü altında görsel bir şölen oluşturan sevimli misafirler, daha sonra Anadolu Yakası kıyılarına yakın bir rotada ilerlemeye devam etti. Kıyı şeridi boyunca bir süre daha izlenebilen yunus sürüsü, daha sonra derinliklere dalarak gözden kayboldu.