Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen

Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen

Çırağan Sarayı'nda kutlanan Gazi Koşusu'nun 100’üncü yılında, İstanbul Boğazı semalarında drone'larla Atatürk silueti ve Türk bayrağı çizildi. Dev yarış bayrağı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalandırıldı.

Kaynak: DHA
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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 1

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 28 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 100’üncü Gazi Koşusu öncesinde, yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100’üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu’nda bir araya geldi.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 2

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki gece Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra geleneksel Gazi Koşusu pastası kesildi.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 3

Resepsiyonun en dikkat çeken anlarından biri ise 100’üncü Gazi Koşusu'na özel hazırlanan drone gösterisi oldu. Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini, Gazi Koşusu Kupası'nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 4

Geceye damga vuran görsel şölen, Türkiye'de bu ölçekte gerçekleştirilen ilk drone gösterisi olarak büyük beğeni toplarken, Atatürk'e ithafen hazırlanan final bölümü davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 5

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak, İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 6

Asırlık organizasyonun coşkusunu şehrin siluetine taşıyan bayrak, 100’üncü Gazi Koşusu'nun tarihi önemini ve bu anlamlı yılın heyecanını İstanbul Boğazı'nın iki yakasında buluşturdu.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 7

Gecede Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alarak konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 8
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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 9
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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 10
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Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen - Resim: 11
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