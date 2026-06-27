Boğaz’da asırlık gurur: İki bin dron ile Gazi Koşusuna özel şölen

Resepsiyonun en dikkat çeken anlarından biri ise 100’üncü Gazi Koşusu'na özel hazırlanan drone gösterisi oldu. Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini, Gazi Koşusu Kupası'nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı.