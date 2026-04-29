Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, "Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan 'ZEPHYR PROSPER' isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, KURTARMA-10, KURTARMA-18, KURTARMA-19 ve KURTARMA-20 römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
Boğaz çift yönlü deniz trafiğine askıya alındı: Römorkörler seferber oldu
Rusya’dan gelen 274 metrelik ham petrol yüklü dev tanker, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, boğaz trafiği güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
