Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, "Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan 'ZEPHYR PROSPER' isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, KURTARMA-10, KURTARMA-18, KURTARMA-19 ve KURTARMA-20 römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.