Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 2,34 artışla kapatmıştı. 13 bin 838 puandan kapanış yapan Borsa, yükseldiği seansta Bank of America üzerinden alım ağırlıklı işlemler oldu. Bugünde yükselişe devam eden Borsa 13 bin 860 seviyesine kadar geldi.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America müşterileri Bist 100 endeksinin değer kazandığı günde 2,16 milyar TL net alışla günü kapattı. Peki Bank of America müşterileri hangi hisseleri aldı?

Matriks Data’da yer alan verilere göre 9 Şubat Pazartesi işlem gününde Bank of America’nın aldığı hisseler ve net alış tutarları şu şekilde;

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): 446.195.660 TL

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): 321.862.984 TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): 304.195.165 TL

Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 272.418.964 TL

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 251.470.466 TL

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM): 239.618.587 TL

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT): 239.067.499 TL

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV): 234.139.153 TL

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 209.240.767 TL

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): 203.711.455 TL