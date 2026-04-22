Küresel finans devi Bank of America (BofA), Türk lirası üzerinden yürüttüğü stratejik "carry trade" hamlesinde başarılı bir virajı daha geride bıraktı. Banka, Ocak ayında 3 aylık vadeli (forward) kontratlarla başlattığı pozisyonun vadesinin dolmasıyla birlikte, Salı günü kâr realizasyonu yaparak işlemlerini noktaladığını duyurdu.

46,20 HEDEFİYLE BAŞLAMIŞTI, 44,89 İLE KAPATTI

BofA stratejistlerinden Mikhail Liluashvili ve ekibi tarafından hazırlanan analiz notuna göre; banka, Ocak ayında dolar/TL paritesi için 46,20 seviyesini baz alarak kısa pozisyon açmıştı. Salı günü spot kurun 44,89 seviyesinde seyretmesiyle birlikte vadesi dolan bu kontratlar kapatıldı. Bu süreçte Türk lirasının vadeli piyasadaki beklentilerin aksine daha dirençli ve yatay bir seyir izlemesi, bankanın hem yüksek faiz getirisinden hem de kur farkından kazanç sağlamasına olanak tanıdı.

"LİRADA DEĞER KAYBI HIZLANABİLİR" UYARISI

BofA uzmanları, kâr alarak pozisyon kapatmalarına rağmen Türk lirasına yönelik orta vadeli temel bakış açılarının değişmediğini vurguladı. Dolar/TL'nin önümüzdeki süreçte de vadeli piyasada öngörülen seviyelerin altında kalmaya devam edeceğini öngören stratejistler, önemli bir uyarıda da bulundu: Analistler, önümüzdeki dönemde Türk lirasındaki nominal değer kaybı hızının bir miktar ivme kazanabileceğine dikkat çekti.