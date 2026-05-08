Küresel finans devlerinden Bank of America (BofA), Türkiye’nin Nisan ayı enflasyon verilerini analiz ederek 2026 yılına dair makroekonomik tahminlerini güncelledi. Ekonomist Hande Küçük imzasıyla yayımlanan raporda, enflasyonun beklentileri aşması üzerine tahminler yukarı yönlü revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30’A REVİZE EDİLDİ

Nisan ayı TÜFE verilerinin genel eğilimde bir bozulmaya işaret etmesi nedeniyle kurum, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5’ten yüzde 30’a yükseltti. Enflasyonun Mayıs ayında yüzde 33 ile zirve noktasına ulaşması, ardından Ağustos ayında yüzde 31 seviyelerine kademeli bir iniş yapması bekleniyor. Brent petrol fiyat tahmini ise varil başına 93 dolar olarak değişmeden kaldı.

FAİZ POLİTİKASI: "SIKI DURUŞ SÜRECEK"

BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz stratejisine dair öngörülerde bulundu. TCMB'nin nötr mesajları ve son toplantıdaki duruşu, yeni bir faiz artışı ihtimalini zayıflatmış durumda. Odak noktası "yeni bir sıkılaşma" yerine "mevcut sıkı duruşun korunması" olacak. Efektif fonlama oranı olan TLREF’in, Eylül ayına kadar faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. Bir hafta vadeli repo faizinde ise bir değişiklik öngörülmüyor.

EYLÜL SONRASI GEVŞEME SENARYOSU

Enflasyon görünümünün beklentilerle uyumlu seyretmesi durumunda, sonbahar aylarında para politikasında bir değişim yaşanabilir. 300 Baz Puanlık Gevşeme: Eylül ayından itibaren repo fonlamasının tekrar devreye girmesiyle TLREF tarafında 300 baz puanlık bir rahatlama görülebilir. Faizlerdeki normalleşme sadece enflasyona değil; aynı zamanda kur istikrarı, döviz rezervleri ve jeopolitik risklere de bağlı olacak.

Hürmüz Boğazı’ndaki olası aksaklıklar ve enerji fiyatlarındaki baskı, enflasyonu olumsuz etkileyebilir. Ekonomik büyümede yaşanacak olası bir yavaşlama, enflasyonu baskılayan bir unsur olarak değerlendiriliyor" dedi.