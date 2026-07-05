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Bodrum'da bazı özel işletmelerde otopark ücretleri 1800 TL ile 3 bin TL arasında değişirken, bir lahmacunun fiyatı 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Türkbükü'ndeki halk plajında ise otopark ücreti 120 TL, lahmacun fiyatı ise 125 TL olarak uygulanıyor.

ŞEZLONG KİRALAMA 400 TL

Tesis içindeki fiyat tarifesine göre tüm gün otopark kullanımı 120 TL, lahmacun 125 TL, hamburger 450 TL ve isteğe bağlı şezlong kiralama bedeli ise 400 TL olarak uygulanıyor.

Güncel verilere göre, bakanlık tarafından işletilen plajların 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de olmak üzere toplam 20 farklı noktada tatilcileri ağırlıyor.