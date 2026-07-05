Bodrum denildiğinde çoğumuzun gözünün önüne masmavi koylar, bembeyaz evler, begonviller ve gün batımları gelir.

Oysa Bodrum'un bir de kartpostallara sığmayan gerçekleri vardır.

Dün Gökçebel'deki KÜDÜR / Alcain Halk Plajı'ndaydım.

Hafta içi olmasına rağmen ücretsiz halk plajı oldukça kalabalıktı. Bunun nedeni aslında çok açık. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle birçok aile artık ücretli beach işletmelerini tercih edemiyor. Halk plajları, denizle buluşmanın belki de tek ekonomik yolu hâline geldi.

KÜDÜR, doğanın hâlâ cömert davrandığı ender yerlerden biri. Deniz berrak, çevresi bakir. Antik kaya mezarları ve tarihî oyuntular ise bu güzelliğe ayrı bir anlam katıyor.

Plajda sohbet ettiğimiz bir su bilimci, Bodrum Yarımadası'nın en temiz denizlerinden birinin burada olduğunu söyledi. Özellikle sabah saatlerinde suyun olağanüstü temiz olduğunu anlattı.

Ancak doğanın sunduğu güzelliğe karşılık insanın sunduğu hizmet aynı seviyede değil.

Tek bir soyunma kabini var ve kapısı kapanmıyor.

Duş yok.

Tuvalet var ama kullanılamıyor.

Çünkü belediye görevlisi kalabalığa şu uyarıyı yapmak zorunda kaldı:

"Arkadaşlar, tuvalet çukuru doldu. Lütfen tuvaletleri kullanmayın."

Bu cümle aslında uzun uzun rapor yazmaya gerek bırakmıyor.

Bodrum'un altyapısını anlatan belki de en kısa özet bu...

Aslında bu durum sadece KÜDÜR'e özgü değil.

Yaz aylarında Bodrum'un vazgeçilmez iki aracı vardır.

Biri su tankeri...

Diğeri lağım çeken vidanjör.

Su olmayan mahallelere tanker yetişir.

Foseptiği dolan bölgelerde vidanjör sıraya girer.

Bir turizm kentinde bunlar olağan görüntüler hâline gelmişse, altyapının yeniden düşünülmesi gerektiği açıktır.

Üstelik KÜDÜR'de bunun çözümü öyle büyük yatırımlar da gerektirmiyor.

Düzenli bakım...

Çalışan duşlar...

Yeterli sayıda tuvalet...

Sağlam soyunma kabinleri...

Karavanlar için düzenli ve cüzi ücretli bir park alanı...

Belki de sadece bunlar yeterli olacak.

Bir başka dileğim ise bu güzel koyun kaderinin Cennet Koyu'na benzememesi.

Çünkü Bodrum'da halkın ücretsiz nefes alabildiği alanlar her geçen yıl biraz daha azalıyor.

Halk plajı sadece denize girilen yer değildir.

Geliri ne olursa olsun herkesin aynı denize eşit koşullarda ulaşabildiği kamusal yaşam alanıdır.

Belki de belediyeciliğin en güzel sınavı tam da burada başlıyor.

Kartpostallardaki Bodrum'u zaten herkes görüyor.

Bir de Bodrum'u, halkın gözünden görebilsek...

İşte o zaman hem denizimiz daha güzel görünür hem de vicdanımız daha rahat olur...