Bodrum Konacık Sanayi Sitesi’nde babası Murat Taşlıdağ ile birlikte eski araçları restore eden 28 yaşındaki Saltuğ Taşlıdağ, 26 yaşındaki nişanlısı Ece Demirkıran için unutulmaz bir sürprize imza attı. Hurdalıkta kaderine terk edilmiş 1952 model bir askeri cipi satın alan Taşlıdağ, babasıyla beraber gece gündüz çalışarak aracı 4 ayda modern teknolojiye uyarladı ve tamamen pembeye boyadı.

Tamamlanan pembe cip için Konacık’taki atölyenin önünde, geleneksel çeyiz gönderme töreni kapsamında özel bir kortej oluşturuldu. Pembe tüllerle süslenen araç davul-zurna eşliğinde çekiciye yüklenirken, çeyizlerin de develere taşındığı konvoy Gümüşlük Mahallesi’ne doğru hareket etti. Caddelerden geçen renkli kortej, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Geline büyük bir sürpriz hazırlayan Saltuğ Taşlıdağ, aracı Bodrum şartlarına uygun, daha sportif ve iki çeker vaziyette tasarladıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Babamla birlikte 4 ay süren bir çaba sonucunda 1952 model cipi 2026’ya uyarladık. Daha teknolojik hale getirdik. Temeli 1941 yılında üretilen bir model. Bugün çeyiz gidiyor, bunu da kızın çeyizi olarak teslim edeceğiz. Plakamızı özel aldık; eşimin adı Ece, plakamız ise 'ECE 225'. Memleketimiz Erzurum olduğu için 25, düğün tarihimiz olan 22 Mayıs’ı da simgeleyecek şekilde tek seferde çıkarmış olduk. Rengi özel olarak seçtik. Pembe renkli bu modelden Türkiye’de tek, dünyada ise sadece 2 adet var. Eşsiz kılan şey; bu iki adetten bir tanesi sadece trafikte gezecek, diğeri ise müzede duruyor."

Cip restorasyonunun baba mesleği olduğunu ifade eden baba Murat Taşlıdağ ise 8 yıldır Bodrum’da olduklarını belirterek, "Gelinimizi Bodrum’dan aldık, bir cip de gelinimize yaptık. Daha önce 'her eve bir cip' kampanyası başlatmıştım, ilk olarak gelinimin bir aracı olsun istedik. Bugün mutlu günümüz; ağırlık töreninde en ağırı olsun dedik, gelinime hayırlı uğurlu olsun. Biz hurda cipleri toplayıp hayata döndürüyoruz. Geçen yıllarda da Bodrum, Muğla ve Fethiye emniyetine buna benzer cipler hazırlamıştık" dedi.

Karşısında pembe tüllerle süslenmiş cipi görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan gelin Ece Demirkıran, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Bu güzel hediyeyi bana layık gördükleri için nişanlıma, müstakbel eşime çok teşekkür ederim."

"Çok şaşırdım; Türkiye’de bu model askeri cipte pembe renk tek. Benim için yeniden restore ettiler. Hepsi özel olarak seçilmiş ve emek emek yapılmış."