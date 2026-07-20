Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen jet ski kazasında kaybolan Irak uyruklu baba ile kızının cansız bedenleri bulundu. Böylece kazada kaybolan üç kişiden de acı haber gelmiş oldu.

Olay, 15 Temmuz sabah saatlerinde Akyarlar açıklarında yaşandı. Aynı aileden iki çocuk ve anne-babanın bulunduğu jet ski, şiddetli dalgalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada denize düşen anne, yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından sağ olarak kurtarılırken, baba ile iki kız çocuğu akıntıya kapılarak kayboldu.

İLK ACI HABER İSTANKÖY AÇIKLARINDAN GELMİŞTİ

Kazanın ardından başlatılan deniz ve hava destekli arama çalışmaları sürerken, 16 Temmuz'da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında denizde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğunun cansız bedeni tespit edildi. Yapılan incelemelerde, cesedin jet ski kazasında kaybolan çocuklardan birine ait olduğu belirlendi.

BABA VE DİĞER KIZ ÇOCUĞUNA DA ULAŞILDI

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede bugün kayıp baba ile diğer kız çocuğunun da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve kızının cenazelerinin, İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik birimleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen inceleme sürüyor.