Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin konakladığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanması yönünde karar çıktı.

T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yalıkavak açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle batmış, kazada 20 kişi kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.