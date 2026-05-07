Müskebi Mahallesi Müskebi Caddesi meydana geldi. Hüseyin Cebeci'ye ulaşamayan arkadaşı O.T., onun yalnız yaşadığı evine gitti. Hüseyin Cebeci'yi evin üst katında kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde bulan O.T. durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş olan Cebeci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hüseyin Cebeci'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir dönem merhum sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Cebeci'nin kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Hüseyin Cebeci'nin intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.