Kaza, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’nde bulunan Bayraklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Turgutreis istikametine seyreden Sahil Güvenlik aracı, kavşakta dönüş yapan bir otomobile çarptıktan sonra Kemer Sokak girişinde bekleyen VIP minibüse de çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan Sahil Güvenlik personeli 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.