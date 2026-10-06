Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından yapılan kontroller sırasında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlandığı belirtilen bir grup tespit edildi.

11 ÇOCUK DA GRUPTA YER ALDI

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, kara üzerinde 23 düzensiz göçmen ile beraberlerindeki 11 çocuğu yakaladı.

Toplam 34 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.